Petróleo é negociado abaixo de US$ 70 o barril O preço do petróleo opera em queda, mas o mercado internacional demonstra indefinição, operando com baixo volume de negócios. Tecnicamente, a pressão continua sendo de baixa. Operadores observam que a ruptura do suporte de US$ 67,80 o barril pelo petróleo Brent, negociado em Londres, pode provocar novas vendas. A queda da commodity foi alimentada no começo do dia por comentários positivos feitos no final de semana por autoridades iranianas em relação ao pacote de incentivos apresentado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Ministro das Relações Exteriores elogiou a iniciativa, a qual, para ele, é um passo à frente do Ocidente. A imprensa divulgou hoje que o Irã estaria disposto a limitar seu programa de energia nuclear, mas que não suspenderia o programa como condição para negociar com o Conselho Segurança. Às 11h06 (de Brasília), o petróleo para julho caía 0,97% na Nymex (bolsa de commodities de Nova York), para US$ 69,20 o barril. O contrato de agosto negociado em Londres operava em baixa de 0,86% a US$ 68,23 o barril. As informações são da Dow Jones.