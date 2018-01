Petróleo é negociado acima de US$ 63 em Londres O contrato de fevereiro do petróleo negociado na plataforma ICE, em Londres, opera acima de US$ 63,00 o barril, beneficiando-se do corte anunciado ontem pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) em sua produção, a partir de 1º de fevereiro, de 500 mil barris ao dia. Operadores disseram, no entanto, que a decisão não tem potencial para manter os preços muito além do que se encontram agora. Eles justificam dizendo haver dúvidas de que o grupo efetivamente aplicará o corte acertado ontem. De qualquer maneira, representa uma indicação de que a Opep quer manter o controle dos preços e do desejo da Arábia Saudita de sustentar a commodity acima de US$ 60,00 o barril. Às 11h32 (de Brasília), o contrato de fevereiro negociado na plataforma ICE, de Londres, subia 0,35% para US$ 63,24 o barril. O contrato de janeiro negociado na sessão eletrônica da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) avançava 0,66% para US$ 62,92 o barril. As informações são das agências internacionais.