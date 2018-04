Petróleo é negociado em baixa, em manhã tranqüila Os contratos futuros de petróleo são negociados em leve queda, em meio a um ambiente de relativa tranqüilidade nesta sexta-feira. Mais cedo, os contratos abriram em alta, mas as compras foram perdendo força. Às 9h29, o contrato do petróleo tipo WTI com vencimento em junho cedia 1%, para US$ 66,98 por barril, após terem subido a US$ 68,05 por barril, na ICE Futures Exchange, em Londres. No pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o petróleo para junho cedia 0,42%, a US$ 64,79 por barril, após ter subido a US$ 65,49 mais cedo. Um operador afirmou que a atividade morna no mercado físico do petróleo deve se traduzir em um dia tranqüilo no mercado de papel. "O petróleo bruto está vulnerável a seguir para baixo", comentou esse operador, que, no entanto, não descartava a possibilidade de o mercado voltar a assumir direção de alta, em razão de movimentos preventivos para o fim de semana. O mercado segue vulnerável a problemas nas refinarias que possam afetar ainda mais os níveis de gasolina. As informações são da Dow Jones.