Petróleo é o assunto do dia São Paulo, 22 de março - Com a trajetória de queda verificada no preço do petróleo nos últimos três dias por conta do excesso de reservas nos Estados Unidos, o indicador de maior importância é a divulgação do relatório dos estoques do produto. Os estoques de petróleo norte-americanos estão nos níveis mais elevados desde 1999, tendo subido recentemente apesar da queda na produção nos EUA e das importações. EUA/Energia - O Departamento de Energia (DOE) dos Estados Unidos e o American Petroleum Institute (API) divulgam, às 12h30, seus respectivos relatórios sobre os níveis dos estoques comerciais de petróleo e produtos refinados na semana até o último dia 17. EUA/Fed/Chicago - O banco central dos Estados Unidos (Fed) da regional de Chicago divulga, ao meio-dia, seu índice de atividade nacional de fevereiro. Tesouro/Leilão - O Tesouro Nacional realiza a segunda etapa do leilão tradicional de NTN-B (títulos do Tesouro série pós fixado indexados ao IPCA).