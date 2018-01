Petróleo é o centro das atenções dos investidores São Paulo, 21 de junho - A agenda de indicadores no Brasil e no exterior é fraca. Porém, o único dado previsto para ser divulgado hoje que eventualmente pode interferir nos negócios é a estimativa de petróleo nos Estados Unidos. Isso porque nos últimos meses o mercado dessa commodity tem vivido momentos de tensão por conta da questão nuclear do Irã e a intenção da Coréia do Norte em relação a seu programa de mísseis. BC/Conta Corrente - O Banco Central divulga as transações em conta corrente brasileiras de maio. Analistas consultados pela Agência Estado esperam um superávit de US$ 150 milhões a US$ 700 milhões. BC/IED - O Banco Central divulga o saldo do Investimento Estrangeiro Direto (IED) de maio. Pesquisa feita pela Agência Estado prevê quantias de US$ 800 milhões a US$ 1,5 bilhão para o período. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos EUA (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 16.