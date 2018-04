Petróleo em alta, com notícias de violência na Nigéria Os preços futuros de petróleo registram uma alta modesta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), com os contratos recebendo suporte das notícias de mais violência na Nigéria, que no próximo final de semana realiza eleição para presidente. Os operadores também continuam focados sobre os números dos estoques comerciais norte-americanos, divulgados no final da manhã, que mostraram um inesperado aumento na taxa de operação das refinarias em meio a um novo declínio nos estoques de gasolina. Logo após a divulgação dos dados semanais do Departamento de Energia (DoE) dos EUA, os preços futuros do petróleo ficaram pressionados pela forte queda da gasolina RBOB, pressionadas pelo aumento das operações das refinarias para mais de 90% de sua capacidade pela primeira vez desde janeiro. O dado limitou o impacto da queda acima do esperado dos estoques de gasolina e petróleo. As refinarias estavam operando a taxas menores devido a fatores sazonais e manutenções não planejadas. Às 13h37 (de Brasília), o contrato da gasolina RBOB para maio negociado na Nymex caía 188 pontos (0,91%) para US$ 2,0370 por galão. O barril do petróleo WTI para maio negociado na Nymex subia 0,16%, a US$ 63,20. Na ICE, em Londres, o contrato do petróleo Brent para junho caía 0,24%, a US$ 65,77 por barril. As informações são da Dow Jones.