Petróleo em NY sobe com temor de violência na Nigéria Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Intercontinental Exchange (ICE, de Londres). Os participantes do mercado mostraram preocupação com a eleição presidencial da Nigéria, que acontece no domingo. Na Nymex, os futuros da gasolina tiveram forte ganho, em reação a informes de problemas que estariam afetando a produção de várias refinarias. "Ninguém quer fazer apostas sobre o que pode ou não acontecer na Nigéria neste fim de semana. Não é tanto a realidade da situação, mas sua natureza psicológica", comentou o vice-presidente de gestão de risco da Fimat USA, Mike Fitzpatrick. Centenas de pessoas foram mortas nas últimas semanas na Nigéria, em incidentes relacionados com as eleições. Gasolina Os futuros da gasolina, que haviam sofrido queda forte no começo da semana, subiram em reação a informações de problemas em refinarias norte-americanas, entre elas a de um vazamento na unidade da Exxon Mobil em Baytown (Texas) e perfurações em tubos de uma caldeira da unidade da ConocoPhillips em Old Ocean (Texas). Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para maio, que tiveram vencimento hoje, encerraram a US$ 63,38 por barril, em alta de US$ 1,55 (2,51%); a mínima foi em US$ 62,25 e a máxima em US$ 63,60. Os contratos para junho terminaram a US$ 64,11 por barril, em alta de US$ 0,79 (1,25%), com mínima em US$ 63,15 e máxima em US$ 64,21. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para junho fecharam a US$ 66,49 por barril, em alta de US$ 0,55 (0,83%), com mínima em US$ 65,48 e máxima em US$ 66,61. As informações são da Dow Jones.