Petróleo encerra abaixo de US$ 68 por barril em NY Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Na Nymex, os contratos para o mês seguinte chegaram ao fim do dia abaixo de US$ 68 por barril e no nível mais baixo desde 10 de abril; na ICE, os contratos do petróleo Brent para outubro caíram abaixo de US$ 67 por barril. "O que tivemos hoje foi um rompimento técnico, que convergiu com uma queda sazonal, agora que o feriado do Dia do Trabalho já passou. Ainda temos muitas posições compradas no mercado, que estão perdendo dinheiro, e aqueles que apostaram na baixa e temem ter perdido a hora, agora que os preços sofreram uma queda de US$ 10 no último mês", comentou o analista Mike Guido, do Societé Générale. Operadores observaram que os volumes foram reduzidos durante quase todo o dia na Nymex, mas que o movimento de venda se acelerou no fim da sessão, quando os contratos para outubro caíram abaixo de níveis técnicos de suporte. A tempestade tropical Florence, que está no Atlântico, ainda não tem direção clara e os meteorologistas disseram hoje que é cedo demais para dizer se ela alcançará a região produtora de petróleo do Golfo do México. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para outubro fecharam a US$ 67,50 por barril, em queda de US$ 1,10; a mínima foi em US$ 67,45 e a máxima em US$ 68,85. Na ICE, os contratos do Brent para outubro fecharam a US$ 66,93 por barril, em queda de US$ 1,16, com mínima em US$ 66,86 e máxima em US$ 68,25. As informações são da Dow Jones.