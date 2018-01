Petróleo encerra em alta com temor sobre estoques Os contratos futuros de petróleo voltaram a subir na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Na Nymex, o nível de fechamento é o mais alto desde 25 de outubro. "O mercado está apenas começando a trabalhar com fundamentos altistas que vinham sendo ignorados. Os preços vinham caindo apesar dos cortes de produção da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e de quatro semanas de declínio dos estoques", comentou o analista Tim Evans, do Citigroup. O relatório Euroilstock, divulgado hoje pela manhã, mostra que os estoques europeus de petróleo sofreram uma redução de 7,2% em outubro, em relação a setembro, com redução de 24% em relação a outubro de 2005. Ontem, os dados dos estoques norte-americanos na semana passada mostraram redução pela quarta semana consecutiva. Outro fator para a alta de hoje foi o informe de que os trabalhadores das plataformas norueguesas de petróleo e gás estariam para entrar em greve em apoio a seus colegas britânicos. Além disso, a Noruega informou que sua produção de petróleo e gás sofreu uma queda de 20% em outubro. Os analistas da Barclays Capital disseram em nota que "estamos prevendo agora que a produção do Mar do Norte como um todo, em 2006, fique em média 400 mil barris por dia abaixo da de 2005, com a Noruega respondendo por pouco menos de metade dessa redução". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 61,16 por barril, em alta de US$ 1,33, ou 2,22%; a mínima foi em US$ 59,90 e a máxima em US$ 61,33. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para dezembro fecharam a US$ 61,32 por barril, em alta de US$ 1,73, ou 2,90%, com mínima em US$ 59,76 e máxima em US$ 61,43. As informações são da Dow Jones.