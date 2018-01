Petróleo encerra em alta em reação à queda dos estoques nos EUA Os preços dos contratos futuros de petróleo subiram hoje com investidores reduzindo suas apostas na baixa de preços depois da queda dos estoques comerciais norte-americanos. Em Nova York, os contratos de petróleo com vencimento em julho fecharam a US$ 69,14 o barril, alta de US$ 0,58 (0,85%). Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para julho fecharam a US$ 66,90 o barril, com alta de US$ 0,06. O Departamento de Energia (DOE) informou que os estoques de petróleo bruto encolheram em 900 mil barris na semana passada, para 345,7 milhões de barris, refletindo uma queda no ritmo de importações. Foi informado ainda aumento acima do esperado, de 1,7 ponto porcentual, da taxa de ocupação das refinarias, para 92,7% da capacidade. "Os dados, no geral, apontam queda de preços para os derivados, mas alta para o preço do barril de petróleo ", avaliou o analista da A.G. Edwards em St. Louis, Bill O'Grady. "Há uma compressão na margem, com os derivados caindo mais do que o petróleo bruto", acrescentou. As informações são da Dow Jones.