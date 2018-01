Petróleo encerra em baixa após alta dos estoques Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). Os volumes foram reduzidos. Os mercados reagiram ao informe do Departamento de Energia dos EUA (DoE) segundo o qual os estoques norte-americanos cresceram mais do que o previsto na semana passada. O crescimento dos estoques de gasolina foi o primeiro depois de cinco semanas consecutivas de reduções; analistas do setor previam uma nova redução, da ordem de 1 milhão de barris, mas houve um crescimento de 1,4 milhão de barris, segundo o DoE. Os estoques de petróleo bruto tiveram um crescimento de 5,1 milhões de barris, quando se previa um crescimento de 400 mil barris. "A queda dos preços aconteceu em reação ao informe; o crescimento forte dos estoques de petróleo bruto conteve o entusiasmo do mercado", comentou Phil Flynn, analista e operador da Alaron Trading. Para ele, "também pode ter havido um movimento de cobertura de posições antes do feriado de Ação de Graças". Ontem, os preços do petróleo haviam subido em reação à notícia de que o oleoduto Trans Alasca teve seu fluxo reduzido a 25% de sua capacidade, por causa de ventos fortes. Hoje, a Alyeska, que opera o oleoduto, informou que foi capaz de começar a carregar os petroleiros no porto de Valdez ontem á noite, mas que o fluxo de petróleo não havia sido elevado até as 15h30 (de Brasília). Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 59,24 por barril, em queda de US$ 0,93, ou 1,55%; a mínima foi em US$ 58,35 e a máxima em US$ 60,35. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 59,49 por barril, em queda de US$ 0,90, ou 1,49%, com mínima em US$ 58,66 e máxima em US$ 60,55. As informações são da Dow Jones.