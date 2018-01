Petróleo encerra em baixa após previsão do tempo Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres), devolvendo parte dos ganhos da semana passada. Operadores disseram que as previsões do tempo nos EUA melhoraram bastante, o que aliviou os temores quanto à demanda de óleo combustível para aquecimento de edifícios, e que o mercado também reagiu à leve recuperação do dólar no mercado de câmbio. Segundo o Serviço Nacional do Tempo dos EUA, há uma probabilidade de 40% a 70% de que as temperaturas sejam superiores às médias históricas nos EUA entre esta quinta-feira e o dia 13 de dezembro, e uma probabilidade de 50% de que as temperaturas sejam superiores às médias no período de 11 a 17 de dezembro. "Hoje, o mercado foi orientado pela previsão do tempo. Os contratos de gás natural e óleo combustível sofreram quedas fortes por causa da mudança nas previsões do tempo para 6 a 10 dias", comentou Jim Ritterbusch, da Ritterbusch & Associates. Para a vice-presidente sênior da Man Financial, Mary Haskins, "com os contratos em aberto e os preços em alta na semana passada, o cenário técnico parece bastante estável. Contudo, a alta recente parece ter sido detida, e a expectativa é de um recuo mais significativo do que o que nós já vimos". Durante o fim de semana, declarações de dirigentes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reforçaram as previsões de que o cartel vai reduzir sua produção na reunião do dia 14. O ministro saudita Ali Naimi disse que a Opep precisará tirar 100 milhões de barris do mercado, para estabilizá-lo; o ministro do Petróleo do Kuwait disse concordar com isso. "Parece haver uma boa chance de que a Opep vai concordar com um corte maior, e isso vai influenciar os preços por vários dias", disse o analista Mike Fitzpatrick, da Fimat USA. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 62,44 por barril, em queda de US$ 0,99, ou 1,56%. A mínima foi em US$ 61,90 e a máxima em US$ 63,84. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 63,45 por barril, em queda de US$ 1,17, ou 1,81%, com mínima em US$ 63,13 e máxima em US$ 64,75. As informações são da Dow Jones.