Petróleo encerra em baixa com alta dos estoques Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, em Londres). Operadores atribuíram a alta às temperaturas amenas verificadas no Nordeste dos EUA e ao alto nível dos estoques dos países mais industrializados. "O mercado não está pronto para sair das faixas recentes de oscilação de preço. No piso, ele começa a se preocupar com a redução da produção da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) e com o inverno; no teto, ele olha para o nível dos estoques e diz: 'Uau!", comentou o vice-presidente da Man Financial, Andy Lebow. Segundo a Agência Internacional de Energia, os estoques de petróleo dos países da organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estavam em 2,76 bilhões de barris no fim do terceiro trimestre, nível mais alto desde 1998. No mês passado, preocupada com a queda dos preços, a Opep decidiu reduzir sua produção em 1,2 milhão de barris por dia, mas persistem no mercado as dúvidas sobre se os países que integram a organização vão mesmo implementar o corte; alguns analistas acreditam que ele ficará em metade do que foi anunciado. Na semana passada, a Administração Oceânica e Meteorológica dos EUA previu que o fenômeno El Niño provavelmente vai fazer com que as temperaturas na região Nordeste dos EUA sejam "mais amenas do que a média". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 58,58 por barril, em queda de US$ 1,01, ou 1,69%; a mínima foi em US$ 58,25 e a máxima em US$ 59,92. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para dezembro fecharam a US$ 59,05 por barril, em queda de US$ 0,66, ou 1,11%, com mínima em US$ 58,54 e máxima em US$ 60,23. As informações são da Dow Jones.