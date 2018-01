Petróleo encerra em leve queda após dados de estoques Os contratos futuros de petróleo tiveram leve queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, em Londres). O mercado reagiu aos dados dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana passada. Na Nymex, os preços oscilaram bastante ao longo do dia. "A volatilidade foi relacionada ao fato de que o informe sobre os estoques dos EUA mostrou disparidades. Não importa se você é um otimista ou um pessimista, o relatório trazia alguma coisa para você", comentou Jim Ritterbusch, da Ritterbusch & Associates. Segundo o Departamento de Energia, os estoques de gasolina sofreram uma redução de 2,8 milhões de barris e o de destilados, uma redução de 2,7 milhões de barris; os estoques de petróleo bruto tiveram um crescimento de 2 milhões de barris. Para o analista Addison Armstrong, da TFS Energy, os dados dos estoques de gasolina e derivados teriam motivado uma alta nos preços, não fosse o crescimento de 2,7 pontos porcentuais na taxa de utilização da capacidade das refinarias. "O crescimento da taxa de utilização foi muito encorajador e tende a contrabalançar o tom negativo do resto do informe; isso significa que as refinarias vão produzir mais derivados para cobrir as necessidades do inverno", disse Armstrong. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para dezembro fecharam a US$ 58,71 por barril, em baixa de US$ 0,02, ou 0,03%; a mínima foi em US$ 57,80 e a máxima em US$ 59,45. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para dezembro fecharam a US$ 58,98 por barril, em queda de US$ 0,05, com mínima em US$ 58,01 e máxima em US$ 59,67. As informações são da Dow Jones.