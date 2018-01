Petróleo encerra em queda após previsão do tempo Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado reagiu à previsão do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, de que as temperaturas ficarão acima das médias entre 26 de dezembro e 3 de janeiro na Costa Leste dos EUA, região que responde por 80% da demanda norte-americana por óleo combustível para aquecimento de edifícios. Outros fatores foram a normalização do tráfego de petroleiros na costa do Texas e da Louisiana, depois de vários dias de nevoeiro intenso, e a notícia de que a refinaria da Shell em Deer Park, no Texas, voltará à atividade plena nesta sexta-feira. Na Nymex, os contratos de petróleo para fevereiro fecharam a US$ 62,66 por barril, em queda de US$ 1,06, ou 1,66%; a mínima foi em US$ 62,30 e a máxima em US$ 63,59. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 62,46 por barril, em queda de US$ 0,77, com mínima em US$ 61,95 e máxima em US$ 63,13. As informações são da Dow Jones.