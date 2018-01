Petróleo fecha abaixo de US$ 58 em NY com Opep Os contratos futuros de petróleo caíram ao menor nível em seis semanas, terminando abaixo de US$ 58,00 o barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve inalterada sua cota de produção. A gasolina RBOB despencou 2,6% com a redução nos temores sobre a oferta e os traders desfazendo apostas recentes sobre uma alta dos preços antes do verão. A forte queda da gasolina contagiou os futuros de petróleo, à medida que os operadores projetavam a probabilidade de declínio nas margens das refinarias e a conseqüente redução na demanda por petróleo. O esperado acordo da Opep para manter as metas de produção inalteradas e se reunir novamente em setembro para revisar as condições do mercado contribuiu para o declínio do petróleo. O contrato para abril do petróleo do tipo WTI na Nymex caiu US$ 0,61, ou 1,05%, para fechar em US$ 57,55 o barril. O contrato para abril da gasolina RBOB recuou 2,6% para US$ 1,8816 o galão. Na ICE londrina, o contrato para abril do tipo Brent teve baixa de US$ 0,08, ou 0,13%, para US$ 60,98. Tanto o contrato de abril na em Nova York quanto em Londres expiraram hoje. As informações são da agência Dow Jones.