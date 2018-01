Petróleo fecha abaixo de US$ 60 com realização de lucro Os contratos futuros de petróleo negociados em Londres e Nova York fecharam abaixo do importante nível psicológico de US$ 60,00 o barril, revertendo grande parte dos ganhos das suas sessões anteriores, com os operadores realizando lucro antes do final de semana, segundo analistas. As perdas ocorreram depois que a Agência International de Energia divulgou seu relatório mensal sobre os estoques de petróleo nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e reduziu as projeções de demanda deste ano. Ao longo da semana, os futuros de petróleo fizeram várias tentativas de romper as recentes margens de oscilação. Para o analista Tom Bentz, da corretora BNP Paribas, o mercado falhou novamente em desobstruir o caminho para cima. "Muitos operadores ficaram sentados em cima do muro tentando descobrir se vamos voltar para o mercado bull (de alta) ou se continuamos nesta correção de baixa depois da máxima de US$ 78,40 o barril" alcançada em julho, acrescentou. Na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro fecharam a US$ 59,59 o barril, em queda de US$ 1,57, ou 2,57%. A mínima foi de US$ 59,45 e a máxima de US$ 60,70. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para dezembro fechou a US$ 59,71 o barril, em queda de US$ 1,61, ou 2,63%. As informações são da Dow Jones.