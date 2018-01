Petróleo fecha abaixo de US$ 62 com liquidação Os contratos futuros de petróleo fecharam abaixo de US$ 62,00 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), pressionados por uma ampla liquidação desencadeada pelos crescentes níveis dos estoques comerciais norte-americanos, disseram traders e analistas. As previsões de temperaturas mais frias para a Costa Leste dos EUA falharam em desencadear mais do que um breve movimento de alta, com os traders observando que os estoques comerciais de petróleo têm crescido graças ao inverno ameno incomum. "Ninguém se importa com uma tempestade no meio de fevereiro", disse Bob Petti, especialista da corretora Zone Energy em Nova York. "Neste ponto, esta é uma história velha. Se você olhar para as previsões futuras, não são tão frias", acrescentou. O movimento de baixa foi liderado pelos futuros de gasolina. Na Nymex, os contratos de gasolina para março caíram 522 pontos (3,45%), para US$ 1,4621 o galão, enquanto os contratos de óleo para aquecimento para março fecharam em baixa de 221 pontos (1,33%), para US$ 1,6426 o galão. A queda dos preços dos futuros de petróleo e de produtos ocorreu em meio a uma mudança no sentimento. Enquanto no mês passado os traders estavam preocupados com relação a uma possível interrupção da oferta do Irã - em virtude do impasse relacionado ao seu programa nuclear -, agora, eles estão trabalhando com a perspectiva de excesso de oferta em meio aos crescentes estoques. Os investidores voltaram momentaneamente a olhar para os fundamentos, disse Mike Fitzpatrick, analista da Fimat USA em Nova York. Na Nymex, os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 61,84 o barril, queda de US$ 0,78 (1,25%); a mínima foi de US$ 61,20 e a máxima de US$ 62,95. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para março fecharam em US$ 59,64 o barril, queda de US$ 1,11. A mínima foi de US$ 59,41 e a máxima de US$ 61,20.