Petróleo fecha acima de US$ 65 com alta da gasolina Os contratos futuros de petróleo subiram acima de US$ 65,00 por barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), enquanto os futuros de gasolina dispararam para a máxima em oito meses e meio depois do Departamento de Energia (DoE) ter reportado um grande declínio nos estoques do combustível, segundo operadores e analistas. Os estoques de gasolina encolheram em 2,8 milhões de barris para 194,2 milhões de barris na semana passada, com as paralisações em várias refinarias mantendo a produção baixa, informou o DoE. Esta queda, que deixou os estoques de gasolina em seu menor nível desde outubro de 2005, surpreendeu o mercado e ocorreu num período em que as refinarias tradicionalmente aumentam a produção do combustível como preparativo para o elevado período de demanda do período de verão. Baixos estoques deixam as refinarias suscetíveis a paralisações não planejadas e outros problemas na oferta. "O relatório pegou o mercado de surpresa", disse o analista Mike Zarembski, da corretora XPRESSTRADE em Chicago. "Com algumas novas refinarias com problemas, isto está levando o mercado para um mercado de gasolina extremamente apertado neste verão", acrescentou. "A situação da gasolina está começando a ficar crítica", disse o analista Phil Flynn, da Alaron Trading Corp em Chicago. "Algo tem de mudar de uma forma bastante dramática: a atividade das refinarias tem de subir ou as importações têm de crescer ou a demanda tem de cair. Toda vez que pensamos o que pode acontecer, o oposto acontece", acrescentou. A refinaria da Sinclair Oil Corp em Tulsa (Oklahoma) fechou uma unidade de produção de gasolina com capacidade de 25 mil barris/dia na terça-feira para realização de reparos, segundo informou um jornal local. Além disso, várias unidades da refinaria da BP PLC em Toledo (Ohio) foram fechadas após uma interrupção na oferta de energia durante o final de semana, de acordo com uma pessoa próxima às operações da planta. A refinaria tem capacidade de processar 160 mil barris/dia de petróleo bruto. Uma acentuada queda na taxa de utilização da capacidade instalada das refinarias na semana passada, a maior desde janeiro, permitiu que os estoques comerciais de petróleo bruto aumentassem em 2,1 milhões de barris para 334,5 milhões de barris na semana passada, contra uma expectativa de crescimento de 1,2 milhão de barris dos analistas. A taxa de utilização das refinarias caiu 2,6 ponto porcentual para 87,8%. Os estoques de destilados, que incluem diesel e óleo para aquecimento, permaneceram inalterados em 117,3 milhões de barris. Na Nymex, os contratos de petróleo para junho subiram US$ 1,26, ou 1,95%, e fecharam a US$ 65,84 por barril; a mínima foi de US$ 64,52 e a máxima de US$ 65,92. Os contratos de gasolina para maio subiram 3,34% e fecharam a US$ 2,2826 por galão. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para junho subiram US$ 1,41, ou 2,10%, e fecharam a US$ 68,57 por barril. A mínima foi de US$ 67,06 e a máxima de US$ 68,66. As informações são da Dow Jones.