Petróleo fecha em -1,33%, com dados sobre estoques O contrato do barril de petróleo com vencimento em julho negociado em Nova York fechou hoje em alta de 1,03% (US$ 0,74), cotado a US$ 71,29. O mercado de petróleo reverteu os ganhos iniciais depois da divulgação dos dados sobre os níveis dos estoques comerciais norte-americanos, que revelaram que a demanda permanece robusta nos EUA. Com a aproximação da temporada de férias de verão no hemisfério norte, a demanda por gasolina cresceu 0,9% para 9,32 milhões de barris/dia. Os estoques de gasolina aumentaram em 800 mil barris, de uma expectativa de crescimento de 1,1 milhão de barris.