Petróleo fecha em alta após corte de produção da Opep Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado reagiu à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), anunciada pela manhã, de reduzir sua produção em 500 mil barris por dia a partir de 1º de fevereiro. Em outubro, o cartel já havia anunciado um acordo para reduzir a produção em 1,2 milhão de barris por dia. A decisão de hoje "quase certamente resultará em preços significativamente altos no começo do próximo ano. No mínimo, o novo corte planejado ajudará a assegurar que os cortes atuais serão mantidos durante boa parte de 2007", comentou o economista-chefe da Lehman Brothers para o setor de energia, Edward Morse. Para o operador Tony Rosado, da MW Futures, a decisão da Opep coloca em destaque a determinação do cartel em manter os preços acima dos US$ 60 por barril. "Se eles não decidissem reduzir a produção, provavelmente veríamos pressão abaixo dos US$ 60 e os preços entrariam em colapso", acrescentou Rosado. Na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam a US$ 62,15 por barril, em alta de US$ 1,14, ou 1,86%; a mínima foi em US$ 61,41 e a máxima em US$ 62,80. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 62,12 por barril, em alta de US$ 0,79, ou 1,29%, com mínima em US$ 61,43 e máxima em US$ 62,81. As informações são da Dow Jones.