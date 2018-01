Petróleo fecha em alta após dados sobre estoques Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta modesta em Londres e Nova York, depois de dados apontando um declínio muito acima do esperado dos estoques comerciais de petróleo bruto dos Estados Unidos (EUA), segundo analistas. O Departamento de Energia (DoE) norte-americano informou que os estoques de petróleo bruto encolheram em 8,1 milhões de barris na semana passada, mais de seis vezes acima das expectativas dos analistas, para 321 milhões de barris, com as importações se mantendo baixas em conseqüência dos atrasos nos embarques ao longo da Costa do Golfo. A reação ao dado foi contida, com os operadores ignorando o acentuado declínio dos estoques como um evento isolado provocado pelo fechamento no início do mês do canal de navegação Houston. "A queda dos estoques de petróleo bruto reflete o atraso nas importações, não uma perda na oferta", disse Peter Beutel, presidente da Cameron Hanover. "Provavelmente, vamos ver nos próximos dois relatórios um grande aumento nas importações", acrescentou. Os volumes negociados foram extremamente baixos diante do feriado de Ano Novo. Nesta sexta-feira, as transações com contratos de energia na Nymex serão encerradas mais cedo, às 16h (de Brasília). No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para fevereiro subiram US$ 0,19 (0,31%) e fecharam a US$ 60,53 por barril. A mínima foi de US$ 60,05 e a máxima de US$ 60,85. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 60,67 por barril, em alta de US$ 0,15. A mínima foi de US$ 60,21 e a máxima de US$ 60,96. As informações são da Dow Jones.