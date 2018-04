Petróleo fecha em alta após Opep convocar reunião Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado reagiu à decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de convocar uma reunião emergencial para esta quinta-feira em Doha (Qatar), onde deverá ser discutida a proposta de reduzir a produção da organização em 1 milhão de barris por dia. Outro fator foram as previsões de temperaturas baixas nos EUA nos próximos dias, o que fez subirem os futuros de gás natural e óleo combustível para aquecimento de edifícios. Sobre a reunião da Opep, o analista Phil Flynn, da Alaron Trading, disse que "o fato de eles convocarem uma reunião de emergência sugere que eles estão desesperados para fazer algum tipo de acordo. Mesmo que os sauditas não tenham manifestado apoio para um corte na produção, o fato de eles irem à reunião mostra que eles estão mais ou menos de acordo". Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para novembro fecharam a US$ 59,94 por barril, em alta de US$ 1,37, ou 2,34%; a mínima foi em US$ 58,06 e a máxima em US$ 60,00. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para novembro fecharam a US$ 59,96 por barril, em alta de US$ 0,44, ou 0,74%, com mínima em US$ 58,82 e máxima em US$ 60,16. As informações são da Dow Jones.