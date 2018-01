Petróleo fecha em alta após vazamento na Louisiana Os contratos futuros de petróleo voltaram a subir na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Nymex) e na Bolsa Internacional de Commodities (ICE, de Londres). Assim como ontem, a alta dos futuros de energia na Nymex foi liderada pelos contratos de gasolina, em reação à notícia do bloqueio de um importante canal de escoamento para três refinarias norte-americanas. Depois de um vazamento de 15 mil barris de petróleo, o canal de Calsasieu, na Louisiana, poderá ficar bloqueado por sete dias, segundo a Guarda Costeira dos EUA; há sete petroleiros aguardando liberação para entrar ou sair daquele canal. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para agosto fecharam a US$ 70,84 por barril, em alta de US$ 0,51; a mínima foi em US$ 70,05 e a máxima em US$ 71,04. Os contratos de gasolina para agosto subiram 4,61 centavos de dólar e fecharam a US$ 2,1136 por galão. Na ICE, os contratos do petróleo do tipo Brent para agosto fecharam a US$ 69,95 por barril, em alta de US$ 0,78, com mínima em US$ 69,08 e máxima em US$ 70,10. As informações são da Dow Jones.