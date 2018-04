Petróleo fecha em alta com ajuda da gasolina Os contratos futuros de petróleo subiram modestamente pela primeira vez após cinco sessões de fechamentos negativos na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), impulsionados pela alta dos futuros de óleo para aquecimento e gasolina, enquanto o mercado aguarda os dados sobre os estoques comerciais norte-americanos desta quarta-feira, segundo operadores e analistas. Os preços dos futuros de petróleo despencaram 6,2% nas cinco sessões anteriores, principalmente com a libertação dos 15 marinheiros britânicos que haviam sido capturados pelo Irã em março. "Foi um dia positivo para o petróleo em termos de movimento de preço, realmente voltamos pouco depois da forte queda de ontem", disse o operador sênio Larry Young, da Infinity Brokerage Services em Chicago. Young disse que espera que a forte demanda de gasolina e a tensão no Oriente Médio continuem a dar impulso aos preços no médio prazo. "Eu penso que vamos ver o petróleo em US$ 80 por barril ou mais neste verão", disse. Entre os futuros de produtos negociados na Nymex, os contratos de gasolina RBOB para maio subiram 1,26% e fecharam a US$ 2,1230 por galão, enquanto os contratos de óleo para aquecimento para maio avançaram 2,23% e fecharam a US$ 1,8561 por galão. Os analistas estão esperando um novo declínio dos estoques de gasolina e destilados - que incluem diesel e óleo para aquecimento - na semana passada. Também se espera um aumento nos estoques de petróleo bruto e na taxa de ocupação da capacidade instalada das refinarias. "Vimos uma tentativa de precificar os dados (sobre os estoques) de quarta-feira", disse o corretor Aaron Kildow, da Prudential Financial em Nova York. Kildow disse que os operadores provavelmente vão olhar com atenção o dado de atividade das refinarias, uma vez que várias unidades tiveram de ser fechadas para trabalhos de manutenção programada, ou não, num momento que as refinarias deveriam estar acelerando a produção de gasolina para a temporada de verão - de elevada demanda. A mediana das expectativas dos analistas entrevistados pela Dow Jones é de um declínio de 1,3 milhão de barris nos estoques de gasolina e uma queda de 900 mil barris para os destilados. Para os estoques de petróleo bruto, espera-se um aumento de 1,6 milhão de barris e uma melhora na taxa de ocupação das refinarias de 0,7 ponto porcentual. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio subiram US$ 0,38, ou 0,62%, para US$ 61,89 por barril. A mínima foi de US$ 61,35 e a máxima de US%$ 62,28. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para maio subiram US$ 0,83, ou 1,25%, e fecharam a US$ 67,42 por barril. A mínima foi de US$ 66,40 e a máxima de US$ 67,67. As informações são da Dow Jones.