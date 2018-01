Petróleo fecha em alta com previsão de frio Os contratos futuros de petróleo subiram pelo segundo dia consecutivo na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado continuou a reagir a previsões de temperaturas baixas na região Nordeste dos EUA, que provocariam um aumento do consumo de óleo combustível para aquecimento, e a mostrar incerteza quanto à possibilidade de novas reduções na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). "A maioria das variáveis está alinhada em favor de preços mais altos", disse o analista Edward Mair, da Man Financial. A AccuWeathers e outras agências meteorológicas prevêem a chegada de uma frente fria no Nordeste dos EUA neste fim de semana. "Finalmente estamos levando em conta que o frio está chegando", disse Dominick Caglioti, da Icap Energy. Fora a questão do tempo, o mercado continua a reagir às declarações feitas no fim de semana pelo ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) "pode decidir reduzir a produção caso vejamos que a oferta continua a superar a demanda". Outro fator é a escalada da guerra civil no Iraque. Segundo o vice-presidente de gestão de risco da Fimat USA, Mike Fitzpatrick, "com o presidente Bush e a secretária de Estado Condoleezza Rice correndo pelo Oriente Médio na tentativa de reunir apoio entre os líderes moderados da região para que exerçam influência sobre os insurgentes sunitas, deveria estar claro que a situação lá provavelmente vai ficar muito pior antes de começar a melhorar", diz nota dos analistas da Fimat. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 60,99 por barril, em alta de US$ 0,67, ou 1,11%. A mínima foi em US$ 60,21 e a máxima em US$ 61,20. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 61,21 por barril, em alta de US$ 0,77, ou 1,27%, com mínima em 60,40 e máxima em US$ 61,42. As informações são da Dow Jones.