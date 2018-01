Petróleo fecha em alta com redução dos estoques dos EUA Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). O mercado reagiu à redução nos estoques norte-americanos na semana passada, que foi maior do que se previa. Analistas disseram que a alta nos preços poderia ter sido maior, levando em conta que os estoques de petróleo bruto sofreram uma redução de 6,3 milhões de barris, segundo o Departamento de Energia dos EUA (DoE). "O mercado reagiu como se a redução nos estoques fosse menor. Acho que é porque a maior parte dessa redução está sendo atribuída a demoras no transporte marítimo, e não a problemas mais permanentes de oferta. Não havia nada no informe do DoE que justificasse uma alta para US$ 70 por barril, mas também não havia nada que impedisse os preços de subirem", comentou Phil Flynn, da Alaron Trading, referindo-se a cinco dias de nevoeiro intenso nas rotas de transporte de petróleo na costa do Texas e da Louisiana. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para fevereiro fecharam a US$ 63,72 por barril, em alta de US$ 0,26, ou 0,41%; a mínima foi em US$ 63,18 e a máxima em US$ 64,15. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para fevereiro fecharam a US$ 63,23 por barril, em alta de US$ 0,42, com mínima em US$ 62,55 e máxima em US$ 63,59. As informações são da Dow Jones.