Petróleo fecha em alta em NY, mas recua em Londres O contrato de petróleo para outubro fechou em leve alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Já na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres), o contrato para novembro terminou o dia em queda - o contrato londrino para outubro expirou ontem. Na semana, os contratos de petróleo para outubro negociados na Nymex acumularam uma queda de 4,5%. O mercado mostrou menor preocupação com a oferta do produto, depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduzir sua previsão de demanda para o quarto trimestre em 320 mil barris por dia. "O relatório da Opep foi apenas mais um de uma série de fatores que pesaram sobre os preços do petróleo bruto. Tivemos um colapso severo nos preços e hoje o mercado fez uma pausa para respirar", comentou Andy Lebow, da Man Financial. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para outubro fecharam a US$ 63,33 por barril, em alta de US$ 0,11, ou 0,17%; a mínima foi em US$ 62,03 e a máxima em US$ 63,66. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para novembro fecharam a US$ 63,33 por barril, em queda de US$ 0,21, ou 0,33%, com mínima em US$ 62,21 e máxima em US$ 63,85. As informações são da Dow Jones.