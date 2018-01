Petróleo fecha em alta em vésperas de feriado nos EUA Os contratos futuros de petróleo para agosto fecharam em alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), após superarem os US$ 74,00 e atingirem US$ 74,15 por barril, o maior nível desde 3 de maio. O movimento foi creditado ao retorno dos especuladores aos mercados de commodities. Os especuladores estavam afastados à espera da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) sobre a taxa de juros americana, divulgada ontem. A conjunção de fatores como aumento na demanda durante as férias de verão e uma perspectiva econômica favorável estimularam as compras. "O capital de risco que estava se retraindo após a conversa dura do presidente do Fed, Ben Bernanke, reencontrou o caminho de volta para o mercado", comentou um analista. Ajustes para o feriado também deram fôlego às compras. A Nymex fechou mais cedo hoje, por causa do feriado de 4 de Julho (Dia da Independência dos EUA). A Nymex estará fechada na segunda-feira e na terça-feira. Os contratos de petróleo para agosto fecharam a US$ 73,93 o barril, alta de US$ 0,41 (0,56%). A mínima foi de US$ 73,55 e a máxima de US$ 74,15. As informações são da Dow Jones.