Petróleo fecha em baixa após dia volátil Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) ao final de um dia volátil, no qual os operadores viram os preços tocarem nova máxima em três semanas antes de despencarem ao não encontrarem suporte acima dos US$ 66,00 por barril. Os futuros de petróleo chegaram a subir mais cedo depois de um incêndio na refinaria da Marathon Oil Corp em Garyville (Louisiana) ter destacado a baixa taxa de atividade das refinarias norte-americanas e estoques reduzidos diante da temporada de verão - de pico no consumo de gasolina. Na máxima do dia, os contratos de petróleo para junho atingiram US$ 66,40 por barril, seu melhor nível desde 2 de abril. Contudo, os preços despencaram depois da Marathon dizer que o incêndio foi pequeno e imediatamente apagado e do fato de não haver novo suporte à vista para os futuros de petróleo. O incêndio "deixou o mercado excitado, mas vimos uma boa resistência nos US$ 66 e o mercado não foi capaz de se sustentar acima disso", disse o vice-presidente sênior da corretora Man Financial em Nova York, Andy Lebow. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para junho caíram US$ 0,78, ou 1,18%, e fecharam a US$ 65,06 por barril; a mínima foi de US$ 64,82 e a máxima de US$ 66,40. Os contratos de gasolina para maio subiram 0,34% e fecharam a US$ 2,2930 por galão. No sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para junho recuaram US$ 0,92, ou 1,34%, e fecharam a US$ 67,65 por barril. A mínima foi de US$ 67,60 e a máxima de US$ 68,75. As informações são da Dow Jones.