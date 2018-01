Petróleo fecha em baixa após fala de ministro do Kuwait Os contratos futuros de petróleo caíram abaixo de US$ 59,00 o barril depois que o ministro de petróleo do Kuwait, Al Jarrah Al Sabah, disse que o mercado está equilibrado e que não será preciso cortar a produção no encontro de dezembro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), segundo operadores e analistas. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no encontro do Conselho de Cooperação do Golfo, Al Sabah disse que o corte de produção de 1,2 milhão de barris/dia anunciado pela Opep em outubro havia estabilizado o mercado e que cortes adicionais não deverão ser necessários. O comentário de Al Sabah contrastou com a declaração feita antes pelo ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi - que participa do mesmo evento -, de que havia "uma probabilidade muito elevada" de um corte na produção no encontro de dezembro para ajustar um mercado classificado como desequilibrado. "Os comentários do Kuwait parecem sugerir que há algum tipo de mudança dentro do cartel ou talvez alguma divergência", disse o analista Phil Flynn, da Alaron Trading em Chicago. "Isso foi provavelmente o suficiente para brecar a alta" em direção à resistência ao redor de US$ 60,30 o barril, o que gerou vendas técnicas, acrescentou o analista. Os futuros de petróleo negociados na New York Mercantile Exchange (Nymex) têm oscilado entre US$ 56,82 e US$ 61,79 o barril desde 3 de outubro, com os operadores aguardando por sinais de corte na oferta da Opep e indicações mais claras se o inverno nos EUA vai reduzir os estoques de combustíveis. Na Nymex, os contratos de petróleo para dezembro fecharam a US$ 58,93 o barril, queda de US$ 1,09, ou 1,82%; a mínima foi de US$ 58,90 e a máxima de US$ 60,15. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para dezembro fecharam a US$ 58,48 o barril, queda de US$ 1,27, ou 2,13%. A mínima foi de US$ 58,44 e a máxima de US$ 60,05. As informações são da Dow Jones.