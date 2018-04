Petróleo fecha em baixa com reabertura de oleoduto Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres). A baixa foi mais acentuada nos EUA, onde foi anunciada a retomada das operações do oleoduto Alberta-Wisconsin, da Enbridge, que abastece os EUA a partir do Canadá. Ele estava parado desde a segunda-feira, por causa de um vazamento. "A notícia da Enbridge foi o único fator a influenciar os contratos para maio", disse o analista Tom Bentz, do BNP Paribas. Outro fator a pressionar os preços foi a perspectiva do vencimento dos contratos de petróleo bruto para maio na Nymex, nesta sexta-feira. "Estamos chegando ao vencimento dos contratos para maio e acho que as pessoas estão ajustando posições", comentou Andy Lebow, vice-presidente da Man Financial. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para maio fecharam a US$ 61,83 por barril, em queda de US$ 1,30, ou 2,06%; a mínima foi em US$ 61,35 e a máxima em US$ 63,27. Os contratos para junho fecharam a US$ 63,32 por barril, em queda de US$ 1,06, ou 1,65%. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para junho fecharam a US$ 65,94 por barril, em baixa de US$ 0,10, ou 0,15%, com mínima em US$ 65,64 e máxima em US$ 66,85. As informações são da Dow Jones.