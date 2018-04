Petróleo fecha em baixa em NY com notícias sobre Irã Os contratos futuros de petróleo caíram hoje depois do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ter anunciado que vai libertar os 15 marinheiros e fuzileiros britânicos mantidos cativos há quase duas semanas, segundo analistas. Apesar da aparente resolução da situação, os preços do petróleo se mantiveram acima de US$ 64,00 por barril - de US$ 61,69 por barril no fechamento de 22 de março, data anterior à captura da tripulação britânica -, sustentados pela alta de 4,3% dos preços da gasolina e preocupação de que a tensão possa crescer novamente no Golfo Pérsico. Os futuros de gasolina dispararam depois do Departamento de Energia (DoE) ter informado que os estoques do combustível despencaram em 5 milhões de barris na semana passada, um número que superou de longe as expectativas dos analistas de um declínio de 1 milhão de barris. No pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de gasolina para maio subiram 4,35% e fecharam a US$ 2,1054 por galão. "A crise dos reféns parece ter sido resolvida, mas o problema ainda está lá. Há um número de questões para discutir com relação ao Irã e haverá problemas", disse o presidente da Cameron Hanover, Peter Beutel, em New Canaan (Connecticut). Beutel disse que o aumento acima das expectativas dos estoques de petróleo bruto não foi suficiente para arrastar os preços substancialmente para baixo, ou afastar o foco do declínio dos estoques de gasolina, à frente da temporada de elevado consumo que começa apenas em julho. "Todos estão esperando o petróleo virar gasolina, mas isso não está acontecendo rápido o suficiente", disse, acrescentando que o excesso de petróleo vai virar gasolina assim que possível. Os preços elevados de gasolina ainda não estão atraindo importações para o período de verão, de acordo com dados do DoE. Para piorar a situação, a taxa de ocupação das refinarias - que já estava num nível abaixo do normal para o período por causa de problemas em algumas refinarias e paralisações de manutenção - permaneceu inalterada na semana passada. De acordo com o DoE, os estoques de petróleo bruto cresceram 4,3 milhões de barris, para 332,7 milhões de barris na semana passada, de uma expectativa de aumento de 1,7 milhão de barris dos analistas. Os estoques de destilados - que incluem diesel e óleo para aquecimento - ficaram inalterados em 118 milhões de barris, ante uma expectativa de declínio de 700 mil barris, e a taxa de ocupação das refinarias também ficou inalterada em 87%, de uma previsão de aumento de 0,5 ponto porcentual. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio caíram US$ 0,26, ou 0,40%, e fecharam a US$ 64,38 por barril. A mínima foi de US$ 63,56 e a máxima de US$ 65,09. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para maio fecharam a US$ 68,40 por barril, em alta de US$ 0,59, ou 0,87%. A mínima foi de US$ 66,94 e a máxima de US$ 68,52. As informações são da Dow Jones.