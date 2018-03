Petróleo fecha em forte alta com anúncio sobre reservas Os contratos futuros de petróleo subiram mais de US$ 2 por barril e fecharam acima de US$ 55 por barril na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres), depois de os EUA anunciarem o plano de dobrar o tamanho de suas reservas estratégicas do produto. O secretário de Energia dos EUA, Samuel Bodman, afirmou que o Departamento de Energia (DoE) planeja começar a comprar até 100 mil barris por dia de petróleo a partir de março. O presidente George W. Bush deve detalhar o plano em seu discurso sobre o ?estado da União?, hoje à noite. O anúncio do DoE fez crescerem as previsões de elevação da demanda, dando impulso aos preços. ?Isso vai dar um pouco mais de suporte ao mercado?, disse o presidente da Cameron Hanover, Peter Beutel. ?Não parece que os números envolvidos serão suficientes para irritar o mercado, mas é provável que isso dê o incremento extra nas compras e na demanda que está faltando ao mercado desde os furacões de 2005?, afirmou. Na Nymex, os contratos de petróleo para março fecharam a US$ 55,04 por barril, com alta de US$ 2,46, ou 4,68%. A mínima foi em US$ 52,41 e a máxima em US$ 55,15. Na ICE, em Londres, os contratos do petróleo Brent para março subiram US$ 2,40, ou 4,55%, e fecharam a US$ 55,10 por barril. A mínima foi em US$ 52,59 e a máxima em US$ 55,18. As informações são da Dow Jones.