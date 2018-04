Petróleo fecha em leve alta após dados sobre estoques Os contratos de petróleo para maio subiram, mas os contratos para entrega nos meses seguintes caíram na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), depois do Departamento de Energia (DoE) norte-americano ter divulgado um relatório desigual sobre os níveis dos estoques comerciais nos EUA, segundo operadores e analistas. O relatório do DoE mostrou uma queda bem acima das expectativas dos estoques de gasolina, de 5,5 milhões de barris para 199,7 milhões de barris na semana passada, enquanto os estoques de petróleo bruto aumentaram em 700 mil barris para 333,4 milhões de barris. Os estoques de destilados - que incluem diesel e óleo para aquecimento - cresceram em 100 mil barris para 118,1 milhões de barris. Os preços do petróleo e dos produtos derivados reagiram inicialmente em alta diante das preocupações de que os baixos estoques de gasolina poderão levar a uma escassez na oferta durante os meses de verão, auge da demanda do combustível. Contudo, os futuros de petróleo bruto depois recuaram, com os operadores olhando para os estoques elevados e aumento na taxa de ocupação das refinarias. "O mercado está numa corrente secundária", disse o analista Edward Meir, da corretora Man Financial. "O dado da gasolina foi bastante bullish (altista), mas os operadores devem estar nervosos com relação ao fato das refinarias estarem voltando da manutenção e os estoques de petróleo bruto estão se mantendo muito bem", acrescentou. "Tecnicamente, no geral foi um dia positivo para todo o complexo", disse o analista Tom Bentz, do BNP Paribas Futures em Nova York. "Cada mercado fez máximas mais elevadas e mínimas mais altas", acrescentou. O declínio nos estoques de gasolina ocorreu em meio a uma queda nas importações e na produção e diante de uma demanda recorde de quase 9,5 milhões de barris/dia. Meir disse que os estoques de gasolina provavelmente vão continuar a cair antes de começarem a crescer novamente no final de abril, conforme as refinarias aumentam a produção. Na semana passada, a taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu 1,4 ponto porcentual, para 88,4%. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio subiram US$ 0,12, ou 0,19%, e fecharam a US$ 62,01 por barril; a mínima foi de US$ 61,55 e a máxima de US$ 62,55. Os contratos de petróleo para junho recuaram US$ 0,04, ou 0,06%, e fecharam a US$ 64,84 por barril. Os contratos de gasolina para maio subiram 1,68% e fecharam a US$ 2,1587 por galão. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para maio subiram US$ 0,42, ou 0,62%, e fecharam a US$ US$ 67,84 por barril. A mínima foi de US$ 67,32 e a máxima de US$ 68,69. As informações são da Dow Jones.