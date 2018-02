Petróleo fecha em leve alta com cobertura de posições Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve alta na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e na Bolsa Internacional de Commodities (ICE, de Londres). O mercado operou na expectativa de um comunicado da British Petroleum, sobre se ela será capaz de manter alguma produção no campo de Prudhoe Bay, no Alasca. Operadores preferiram não entrar no fim de semana com posições a descoberto. "Ao fim de um dia de negócios bastante tranqüilo, os preços do petróleo subiram no final da sessão por causa de compras para cobertura de posições. A expectativa em relação a um anúncio da BP foi o principal motivo para o dia calmo, mas houve muito 'sangue derramado' no mercado nesta semana e os operadores preferiram fazer uma pausa", comentou Peter Beutel, da Cameron Hanover. A semana começou com forte alta nos preços, em reação ao anúncio da suspensão das operações da BP em Prudhoe Bay, por causa de problemas em um oleoduto, e sofreram queda forte ontem, devido a especulações de que o alerta antiterrorismo no Reino Unido e nos EUA provocará uma redução na demanda por combustível para aviões. Na Nymex, os contratos de petróleo bruto para setembro fecharam a US$ 74,35 por barril, em alta de US$ 0,35; a mínima foi em US$ 73,75 e a máxima em US$ 74,81. Na ICE, os contratos do petróleo Brent para setembro fecharam a US$ 75,63 por barril, em alta de US$ 0,35, com mínima em US$ 75,10 e máxima em US$ 76,10. As informações são da Dow Jones.