Petróleo fecha em leve queda com notícias da Nigéria Os contratos futuros de petróleo fecharam com pequena queda nesta segunda-feira em NY, após a notícia de que os últimos três petroleiros que vinham sendo mantidos reféns há semanas na Nigéria foram soltos. Os contratos de petróleo estão presos entre US$ 59 e US$ 65 nos últimos dois meses, empurrados para cima pela tensão crescente com o programa nuclear do Irã e derrubados pelo crescimento dos estoques. No curto prazo, o relatório sobre os estoques de petróleo e derivados, que será divulgado na quarta-feira, deve dar alguma orientação para os preços. Os analistas prevêem mais aumentos dos estoques de petróleo bruto e queda dos de gasolina. Em NY, os contratos de petróleo para maio fecharam em US$ 64,16 o barril, queda de US$ 0,10 (0,16%). Em Londres, o petróleo tipo Brent para maio fechou em US$ 63,61 o barril, alta de US$ 0,10. As informações são da Dow Jones.