Petróleo fecha em queda, à espera de decisão da Opep Os contratos futuros de petróleo caíram aos níveis mais baixos das últimas duas semanas, com o mercado na expectativa dos dados dos estoques norte-americanos na semana passada, que saem amanhã. Analistas disseram que um dos fatores para o recuo dos preços foi a evidente falta de consenso entre os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre a necessidade de uma nova redução na produção; o fato de os preços não terem superado as máximas de ontem na manhã de hoje também contribuiu para o recuo. "As pessoas venderam um pouco antes do informe do Departamento de Energia sobre os estoques. O mercado parece mais confortável com os preços recuando, neste momento", comentou Peter Beutel, da consultoria Cameron Hanover. Os dados a ser divulgados amanhã pela manhã serão as últimas informações sobre os estoques norte-americanos à disposição dos ministros do petróleo dos países da Opep, que se reúnem nesta quinta-feira. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 61,02 por barril, em queda de US$ 0,20, ou 0,33%; a mínima foi em US$ 60,65 e a máxima em US$ 62,61. Na Bolsa Intercontinental (ICE, de Londres), os contratos de petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 61,52 por barril, em queda de US$ 0,32, ou 0,52%, com mínima em US$ 61,07 e máxima em US$ 62,48. As informações são da Dow Jones.