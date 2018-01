Petróleo fecha em queda com mercado em dúvida sobre Opep Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa em Londres e Nova York, pressionados pela alta do dólar, previsões de temperaturas amenas e fatores técnicos, segundo analistas. O surgimento de dúvidas sobre se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai cortar a produção no encontro da próxima semana aumentou a pressão de baixa sobre os preços. "A combinação de um dólar mais forte, previsão de temperaturas amenas e a incapacidade de romper as margens de oscilação resultaram num fraco fechamento", disse o diretor de estratégia de commodities do Société Generale em Nova York, Mike Guido. O Wall Street Journal, citando uma fonte da Opep, informou hoje que, com os preços acima de US$ 60,00 por barril, o cartel provavelmente vai se conter de anunciar um corte na produção no encontro do próximo dia 14 em Abuja, capital da Nigéria. Contudo, o presidente da Opep, Edmund Daukoru, em comentários citados pela Reuters e a Bloomberg, insistiu que apóia uma nova redução da oferta. "Quem sabe o que podemos esperar neste ponto", disse o analista Tom Bentz, do BNP Paribas Futures. "Vai depender de onde os preços vão estar na próxima semana... Mas, para mim, os comentários dos sauditas da semana passada parecem ser o mais forte sinal de que a Opep pode adotar cortes adicionais", acrescentou. O ministro de petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, disse na semana passada que os estoques dos principais países consumidores permaneciam excessivamente elevados. Na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam a US$ 62,03 por barril, em queda de US$ 0,46, ou 0,74%. A mínima foi de US$ 62,00 e a máxima de US$ 63,65. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent fecharam a US$ 62,20 por barril, em queda de US$ 0,37, ou 0,59%. A mínima foi de US$ 62,35 e a máxima de US$ 63,97. As informações são da Dow Jones.