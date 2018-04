Petróleo fecha em queda com tensão no Golfo Pérsico Os contratos futuros de petróleo fecharam em ligeira queda na véspera do feriado de Páscoa, com os problemas em refinarias reduzindo a demanda e a libertação dos 15 marinheiros e fuzileiros britânicos pelo governo do Irã reduzindo algumas preocupações relacionadas com a crescente tensão no Golfo Pérsico, segundo operadores e analistas. A série de recentes paralisações em refinarias, tanto sazonais quanto não planejadas, juntou-se nesta quinta-feira a Lyondell Corp que informou que vai fechar uma grande unidade de produção de gasolina de sua refinaria em Houston (Texas) por 10 dias para reparos. Os problemas nas refinarias norte-americanas têm dificultado o tradicional aumento na produção de gasolina antes do pico da temporada de consumo dos meses de verão, reduzindo a demanda por petróleo bruto e impulsionando os preços da gasolina. "Há muito petróleo bruto ao redor, mas não há capacidade suficiente nas refinarias para transformá-lo em produto", disse o operador da Paramount Options em Nova York, Raymond Carbone. Carbone disse que os problemas nas refinarias estão provocando fraqueza nos contratos de petróleo bruto de meses mais próximos. Gasolina No pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de gasolina RBOB para maio subiram 234 pontos ou 1,11% e fecharam a US$ 2,1288 por galão. Os futuros de gasolina RBOB acumulam uma alta de 57% desde 18 de janeiro, quando registrou a mínima do ano. O movimento de alta do combustível é atribuído ao recuo dos estoques em meio aos problemas em refinarias e previsões de uma demanda sazonal recorde para 2007. Os 15 marinheiros e fuzileiros britânicos capturados pelo Irã há duas semanas desembarcaram hoje no aeroporto de Heathrow, em Londres. Apesar da redução da tensão na região com o fim da crise dos marinheiros britânicos, os preços do petróleo bruto seguem cerca de US$ 2,00 por barril acima dos níveis que estavam antes do incidente. Os preços permanecem elevados, em parte, por causa do vigor da gasolina e, também, porque a captura dos marinheiros mostrou o potencial que existe de alta dos preços se houver uma escalada do conflito relacionado ao programa nuclear do Irã. No pregão viva-voz da Nymex, os contratos de petróleo para maio recuaram US$ 0,10 ou 0,16% e encerraram a US$ 64,28 por barril. A mínima foi de US$ 63,60 e a máxima de US$ 64,94. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent para maio caíram US$ 0,16 ou 0,23% e fecharam a US$ 68,24 por barril. A mínima foi de US$ 67,51 e a máxima de US$ 68,87. As informações são da Dow Jones.