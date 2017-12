Petróleo fecha em queda de mais de 2% em Londres O contrato de abril do petróleo negociado na plataforma eletrônica ICE, de Londres, fechou em queda de US$ 1,30 (2,09%), em US$ 61,04 o barril. O contrato oscilou entre US$ 60,78 o barril na mínima e US$ 62,84 o barril na máxima. Os contratos caíram junto com o petróleo negociado em Nova York, diante das indicações da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de que manterá as cotas de produção inalteradas amanhã, pela promessa da Nigéria de restaurar a produção do país, pelas previsões dos analistas de novo aumento nas reservas norte-americanas e pela decisão do Irã de suspender seu programa de enriquecimento de urânio. As informações são da Dow Jones.