Petróleo fecha em queda, reagindo a estoques elevados O contrato futuro de petróleo com vencimento para julho encerrou em queda de 2,56% (US$ 1,80) a US$ 68,56 na New York Mercantile Exchange (Nymex). A baixa refletiu indicações de que o aumento recente dos preços começa a prejudicar a demanda. Informações de que a tempestade tropical Alberto perdeu força também ajudou a provocar vendas no mercado. Um relatório da Agência Internacional de Energia, braço da OCDE, disse que os estoques de petróleo em países desenvolvidos na Ásia e nos EUA estão nos níveis mais elevados dos últimos 20 anos e que o preço próximo a US$ 70,00 prejudica o consumo de petróleo . Em Londres, o barril do Brent para entrega em julho caiu US$ 2,01 para US$ 66,92, ampliando o declínio de US$ 1,55 da sessão anterior. O Brent furou, assim, o suporte de US$ 67,50, nível acima do qual vinha se mantendo nos últimos dois meses.