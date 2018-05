Petróleo fecha no maior nível em 16 meses

O contrato de petróleo mais negociado, com entrega para agosto, ganhou US$ 1,56 (1,46%), fechando a US$ 108,04 o barril, o maior nível desde março de 2012. Na plataforma eletrônica ICE, o barril do petróleo do tipo Brent para setembro teve alta de US$ 0,09 (0,1%) e fechou a US$ 108,70.

Os pedidos de auxílio-desemprego da semana passada, divulgados nesta manhã, ficaram no menor nível desde maio. Além disso, o índice de atividade industrial regional do Meio-Atlântico, medido pelo Federal Reserve da Filadélfia, subiu para 19,8 em julho, de 12,5 em junho, ficando bem acima da previsão dos analistas ouvidos pela Dow Jones, que esperavam recuo para 7,7.

"As pessoas começam a perceber que esta é uma economia que cresce, o que significa maior demanda por petróleo e preços mais altos", disse Carl Larry, da Oil Outlooks and Opinions. Os preços do petróleo entraram em rali em julho, avançando 12% desde o início do mês. Fonte: Dow Jones Newswires.