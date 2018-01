Petróleo fecha no menor nível em 17 meses Os contratos de petróleo para dezembro continuaram a cair na Bolsa Mercantil de Nova York, a Nymex, e fecharam no menor nível em 17 meses, com os operadores liquidando posições antes de seu vencimento e diante das persistentes dúvidas relacionadas ao corte de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), segundo analistas. As temperaturas moderadas na região nordeste, maior mercado consumidor de óleo para aquecimento, também contribuiu para o declínio de hoje e os analistas acreditam que os preços vão continuar a cair na próxima semana. Os contratos de petróleo para dezembro terminaram a US$ 55,81 o barril, em baixa de US$ 0,45 (0,80%), menor nível de fechamento para o contrato de primeiro mês de vencimento desde 15 de junho de 2005. Por outro lado, os contratos de petróleo para janeiro terminaram a US$ 58,97 o barril, em alta de US$ 0,40 (0,68%). O spread (diferença) entre os contratos de dezembro e janeiro subiu para US$ 3,16, indicando uma oferta abundante da commodity. Em Londres, na ICE Futures, os contratos de petróleo tipo Brent para janeiro fecharam a US$ 58,99 o barril, elevação de US$ 0,45 (0,77%). As informações são da Dow Jones.