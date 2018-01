Petróleo fecha perto de US$ 60 com ameaça à Nigéria Os contratos futuros de petróleo subiram mais de US$ 1,00 e chegaram a tocar brevemente a marca de US$ 60,00 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), impulsionados pela ameaça de novos ataques contra instalações de petróleo na Nigéria, o que provocou uma corrida de cobertura de vendas a descoberto antes do final de semana prolongado nos EUA, disseram analistas. O movimento de alta começou quando a BBC noticiou um ultimato de um comandante desconhecido de um grupo militante, Movimento de Emancipação do delta do rio Níger, região rica em petróleo. O comandante desse grupo declarou "guerra total" a todos os alvos estrangeiros que atuam no mercado petrolífero e ordenou as companhias e seus empregados que deixem a região até a meia desta sexta-feira. Recentemente, esse mesmo grupo havia provocado a explosão de dois oleodutos, seqüestrado quatro estrangeiros funcionários de companhias de petróleo e sabotado dois grandes campos de petróleo. Eles exigem maior controle sobre a riqueza gerada pela produção de petróleo na região. Grupos militantes já fizeram ameaças similares no passado e as companhias de petróleo disseram que o ultimato não vai parar suas operações na região. Contudo, traders nervosos tomaram a ameaça a sério o suficiente para cobrirem suas posições antes do início do feriado nos EUA. "Haverá muita incerteza ao longo do final de semana", disse Tony Rosado, broker da INFA Brokers. "Se algo acontecer ao longo do final de semana, então as pessoas vão correr na próxima semana quando o mercado abrir", acrescentou. Entre os produtos refinados, os contratos de gasolina lideraram os ganhos. Os contratos de gasolina para março deram um salto de 902 pontos (6,39%), para US$ 1,5026 o galão, enquanto os contratos de óleo para aquecimento para março subiram 321 pontos (1,98%), para US$ 1,6574 o galão. Na Nymex, os contratos de petróleo para março fecharam em US$ 59,88 o barril, alta de US$ 1,42 (2,43%); a mínima foi de US$ 59,00 e a máxima de US$ 60,00. Em Londres, no sistema eletrônico da ICE Futures, os contratos de petróleo Brent fecharam em US$ 59,89 o barril, alta de US$ 1,10. A mínima foi de US$ 59,10 e a máxima de 60,32.