Petróleo fica estável em Nova York, mas sobe em Londres Os contratos futuros de petróleo WTI para maio são negociados estáveis no pregão eletrônico da Bolsa Mercantil de Nova York, a US$ 64,08 o barril, às 8h05. Mas na plataforma ICE, em Londres, o petróleo Brent sobe 0,55%, a US$ 66,14 o barril. O impasse sobre os 15 integrantes da Marinha britânica presos pelo Irã completa hoje seis dias e continua gerando temores sobre um recrudescimento da situação no Golfo Pérsico, o que limita as vendas do petróleo. Segundo informações divulgadas ontem à noite, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, disse que Teerã concordou em permitir que autoridades do Reino Unido se reúnam com os 15 marinheiros sob custódia iraniana. Seus comentários foram a primeira confirmação de que o Irã aceitou o pedido de uma visita consular à tripulação cativa feito pelo Reino Unido, embora não tenha especificado datas. O ministro voltou a defender ontem que o Reino Unido admita que seus 15 marinheiros e fuzileiros estavam em águas iranianas. O impasse entre o Reino Unido e o Irã ofuscou os dados semanais sobre os níveis dos estoques comerciais norte-americanos de petróleo e produtos derivados. Os preços do complexo de energia caíram inicialmente em reação ao anúncio de uma queda abaixo das expectativas nos estoques de gasolina, mas rapidamente voltaram a subir, ajudados pelo cenário geopolítico. As informações são da Dow Jones.