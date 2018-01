Petróleo ganha breve impulso após comentários da Opep Os contratos futuros de petróleo WTI da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), negociados na plataforma eletrônica Globex, da Chicago Mercantile Exchange (CME), ganharam impulso e chegaram a subir brevemente acima de US$ 60,00 o barril após os comentários do presidente da Organização dos Países Exportações de Petróleo (Opep) de que o cartel poderá reduzir a produção em mais 500 mil barris/dia quando se reunir em dezembro. O presidente da Opep, Edmond Daukoru, disse que está preocupado com relação aos elevados estoques de petróleo dos EUA. Contudo, depois de terem atingido uma máxima no dia de US$ 60,17 por barril, os futuros de petróleo WTI moderaram os ganhos e, às 15h48 recuavam para perto das mínimas do dia. O pregão viva-voz da Nymex não está operando nesta sexta-feira em observação ao feriado de Ação de Graças. Às 15h49 (de Brasília), no Globex/CME, os contratos de petróleo WTI para janeiro estavam a US$ 59,69 o barril, em alta de US$ 0,51 (0,86%). As informações são da Dow Jones.