Petróleo inverte direção e sobe em Londres e Nova York O petróleo inverteu a direção e opera em alta, com operadores cobrindo posições vendidas antes do fim de semana prolongado pelo feriado de segunda-feira nos Estados Unidos. Com a perspectiva de moderação das temperaturas no nordeste do país, os preços do petróleo permanecem vulneráveis, "mas o viés é de alta hoje, já que operadores ajustam posições para o feriado nos EUA", disse um analista. Às 12h52 (de Brasília), o contrato de março negociado no pregão viva-voz da Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) subia 0,36% para US$ 58,20 o barril. O mesmo contrato negociado na sessão eletrônica da Nymex avançava 0,43% para US$ 58,24 o barril. O contrato vence na próxima terça-feira, o que acentua volatilidade dos preços. Na ICE, em Londres, o contrato de abril do petróleo operava em alta de 0,45% para US$ 57,86 o barril. As informações são da Dow Jones.