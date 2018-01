Petróleo limita ganho das Bolsas de Nova York A sustentação do petróleo no patamar de US$ 61,00 o barril limita os ganhos nas bolsas norte-americanas. Às 12h50 (de Brasília), o índice Dow Jones tinha leve alta de 0,04% e o Nasdaq cedia 0,40%; o S&P 500 tinha ganho de 0,07%. No começo do dia, os negócios foram impulsionados pelo anúncio da TXU, grupo de energia elétrica do Texas, de que concordou com uma oferta de aquisição feita pela Kohlberg Kravis Rob e o Texas Pacific Group. Os papéis da Merck, que subiram mais de 3%, ajudavam a amenizar o efeito adverso da alta do petróleo no índice Dow Jones. As ações da Merck são componentes do índice industrial. As informações são das agências internacionais.