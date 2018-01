Petróleo limita queda com alta da gasolina Os contratos futuros de petróleo fecharam em leve queda em Nova York, num pregão tranqüilo, em que os preços foram pressionados pelas dúvidas sobre os cortes de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e pelas previsões de temperaturas acima do normal até 3 de dezembro feitas pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O declínio do petróleo foi limitado pelo avanço dos preços da gasolina depois que a ExxonMobil disse que paralisará um boiler numa unidade processadora em sua gigantesca refinaria de Baytown, no Texas. Embora os preços do petróleo tenha caído à mínima em 17 meses de US$ 55,81 o barril na sexta-feira, o vencimento do contrato de dezembro significou que os preços do próximo contrato futuro, baseados pela primeira vez nos contratos de janeiro, abriram o dia em alta de cerca de US$ 3,00. O contrato de janeiro na New York Mercantile Exchange (Nyse) terminou em queda de US$ 0,17 (0,29%), em US$ 58,80, depois de chegar a cair a US$ 57,93. O contrato de janeiro do tipo Brent na ICE londrina caiu US$ 0,01 (0,02%) e fechou em US$ 58,98 o barril. Também pesou sobre o petróleo a notícia de que a companhia italiana de energia ENI retomará em breve a produção de 50 mil barris por dia em sua unidade Agip na Nigéria. Ontem à noite, os rebeldes que ocuparam a unidade no último dia 6, pedindo indenizações por vazamentos em oleodutos da empresa, libertaram todos os reféns que mantinham no local. As informações são da agência Dow Jones.